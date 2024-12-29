Hasta tutukluya tahliye çağrısı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi hapishane komisyonu, düzenledikleri “F oturması” eyleminde Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde hasta tutuklu Kemal Ertürk’ün tahliyesini istedi. Ertürk’ün birçok sağlık sorunu olduğu vurgulandı.

Ertürk’ün hastalıkları şöyle sıralandı: “Ertürk, wernicke korsakoff, diyabet, tansiyon, görme bozukluğu, menüsküs, fıtık, hemoroit, ülser ve gastrit hastası. Ertürk’ün hastalıklarının tedavi ve takibinde sorunlar devam ediyor.”