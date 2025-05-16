Hasta tutukluya yönelik darp Meclis komisyonuna taşındı

Haber Merkezi

Çorlu Kartepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta tutuklu Çetin Tutkun’un 9 Mayıs’ta çıplak aramaya karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından darbedildiği iddiası Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) taşındı.

DEM Parti milletvekilleri Newroz Uysal Aslan ve Meral Danış Beştaş’ın yaptığı başvuruda Tutkun’un nefessiz bırakılmak istenildiği, darptan kaynaklı nabzı ve tansiyonun yükseldiği belirtildi. Hastaneye götürülen Tutkuna ise darp raporu verilmediği aktarıldı.

Başvuruda, şiddet ve kötü muamelenin araştırılması istenildi. Ayrıca Tutkun da, maruz kaldığı şiddete karşı gardiyanlar ve hastanenin darp raporu vermemesine karşı 12 Mayıs’ta Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.