Hasta ve çalışan güvenliği yok

SES, peş peşe yaşanan olaylar nedeniyle hasta ve çalışan güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Eşbaşkan Karacabey, “Beklenmedik olaylar değil” dedi.

HABER MERKEZİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde tavanın çökmesiyle yaşanan felaketten başlayarak devam eden bir dizi sorunu dile getirmek için Ankara’da bulunan genel merkez binalarında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, mevcut sağlık sisteminin halk ve emekçiler yararına olmadığını söyleyerek, “Dönüşüm-reform-beyaz reform adı altında yapılan uygulamaların sağlıksızlık ürettiğini ve yaşamlarımıza kastettiğini defalarca dile getirdik. Bu sistemin ‘pandemide cilası döküldü. Depremde enkaz altında kaldı’ söylemlerimizin boş olmadığını ne yazık ki her gün yaşadığımız yeni bir facia ile deneyimliyoruz” dedi.

Karacabey, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sıcak su tesisatının patlaması sonucu tavan çökmesi, Bursa İnegöl ilçesinde iki ambulansın kazaya karışması, Dicle Üniversitesi hastanesinde gerçekleşen gıda zehirlenmesi gibi son zamanlarda yaşanan sağlık alanındaki güvensizlik ve şiddet sorunlarının yaşandığı olaylara değindi. Karacabey, “Sağlık alanında çalışma alanlarının giderek güvensiz olması, denetimsizlik ve olumsuzluklar sonrası işletilen süreçlerin kapalı kapılar ardında yürütülmesi bu sorunların temel nedenidir” dedi.

ALINMAYAN ÖNLEMLER

Karacabey, yaşanan olayların hiçbirinin beklenmedik olmadığını ve alınmayan önlemler sonucu gerçekleşen durumlar olduğunu söyledi.

Karacabey, sözlerine şöyle devam etti: “Son zamanlarda basına yansıdığı şekliyle ‘sağlıkta sarı yapılanma’ olarak ifade edilen yetkilendirilmiş sendikamsı yapı ile bakanlığın iş birliği içinde sağlık kurumlarına yapılan atamalardaki liyakatsizlik daha fazla gün yüzüne çıkıyor.

Ayrıca bu liyakatsiz yöneticilerin sözleşmeleri görevlendirmeler nedeniyle nasıl çifte maaşa bağlandıkları, haksız kazançları deşifre edilmişti. Uzun çalışma süreleri sonucunda ortaya çıkan yorgunluk ve ona bağlı dikkat eksikliği, bozuk ve sağlıksız ambulanslar, eksik personel istihdamı, asılsız ihbarlar bir de üstüne ülkenin trafik keşmekeşliği, vakaya yetişmede zaman baskısı ve idari soruşturma kaygısı 112’lerde sağlık emekçilerinin hayatına mal oluyor.”