Hasta yakınlarından 'bıçak parası' istediği öne sürülen doktor gözaltına alındı

İstanbul’da hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altına yüksek miktarda para talep ettiği iddia edilen doktor gözaltına alındı. Doktorun odasında 275 bin lira para bulundu.

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından 'bıçak parası' talep ettiği öne sürülen doktor gözaltına alındı.

Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine, B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi ''bıçak parası'' adı altında yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında B.E, görev yaptığı hastanede gözaltına alınırken, iş yerindeki odasında yapılan aramada ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirildi.

B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.