Hastadan 120 bin lira ilave ücret!

Bazı özel hastanelerin, “ceza tutarlarının düşüklüğünden” cesaretle hastaların ve SGK’nin mali yükünü artırdığı belirlendi. AKP iktidarlarında hemen her alanda hızla artan sermaye ağırlığı, sağlık alanında da çarpıcı boyutlara ulaştı. Özel hastanelerin yatak sayıları her yıl katlanarak artarken denetim mekanizmalarındaki zafiyet de büyüdü.

ÖZELLERİN HASTA OYUNU

SGK’ye yönelik denetimler de özel hastanelerin denetimsizliğine ayna tuttu. Bazı özel hastanelerin, hastalardan yüksek ücret almak amacıyla bazı ameliyatlarda hastaları, “Özel hasta” veya “Ücretli hasta” gibi çeşitli isimlerle kabul ederek SGK anlaşması kapsamından çıkardığı belirtildi. Hastanelerin bu yolla hastalardan, yasal olarak alabileceklerinin çok üstünde ücretler aldıkları tespit edildi.

Özel hastanelerin, “Hasta oyunu” olarak yorumlanan usulsüz işlemlerine yönelik çarpıcı bir örnek de SGK’nın denetim raporunda paylaşıldı. Buna göre, “Çikolata kisti” olarak bilinen, “Endometriyoma” ve “Endometriyozis” operasyonu kapsamında bir özel hastaneye başvuran hastanın ameliyatının SGK anlaşması kapsamından çıkarıldığı, “Ücretli hasta” adı altında hastadan 120 bin TL ilave ücret alındığı kaydedildi.

Hastadan astronomik ilave ücret alan hastanenin işlemine yönelik incelemede, en fazla 15 bin TL ilave ücret alınması gerektiği kaydedilerek, “Hastane ceza riskini kabul ederek hastadan 120 bin TL ilave ücret almıştır” denildi. Hastanenin, usulsüz işlem nedeniyle kesilen 31 bin 692 TL’lik cezayı ödemesi durumunda dahi 73 bin 308 TL’lik haksız kazanç elde edeceği bildirildi.