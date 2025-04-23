Hastalar devlete, hekimler özele!

Sağlık Bakanlığı kamuya dönmek isteyen hekim sayısı artıyor dese de atama verileri bunun böyle olmadığını ortaya koyuyor. Açıklanan ‘‘2025 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları’’ pek çok kentte uzman hekim ve sağlıkçı kadrosunun boş kaldığını, kamunun tercih edilmediğini gösteriyor.

Atama verilerine göre, 70 ilde kadro ilanı gerçekleşmişken bu illerin 10’una hiç başvuru yapılmadığı dikkat çekiyor. Uzman hekim kapsamında da 69 branşta kadro ilan edildiği ve bunların 16 branşına hiç başvuru olmadığı, özellikle çocuk sağlığına ilişkin pek çok bölüm ile kadın hastalıkları bölümü atamasının ciddi sorun yaşayan bölümlerin başında geldiği görülüyor.

CİLT VE GÖZ KADROSU BOŞ

Atama sonuçlarına bakıldığında, uzman hekim branşında bin 648 kadro ilanının yalnızca 630’una atama gerçekleştiği görülüyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde 124 kadro açılırken bunun yalnızca 53’üne atama olması dikkat çekiyor. Kadın hastalıkları ve doğum branşında ise 90 kadro ilanının ancak 39’una atama yapıldığı, yine bu branşta 30 ilde kadro ilanı olduğu, 16 ile hiç başvuru gerçekleşmediği atama tablosunda yer alıyor.

Benzer tablo TUS’ta son yıllarda tercihi giderek düşen ve uzman sayısı azalan beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi gibi branşlara da yansıdı. Bu bölümlerin pek çoğunun kadrosu boş kaldı. Öte yandan TUS’ta en çok tercih edilen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah, ortopedi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikiyatri, göz hastalıkları, deri ve zührevi hastalıklar gibi branşlarda atama kadrolarının da boş kaldığı görüldü. Yani bu alanlarda uzmanlaşan hekimlerin tercihi, kamudan yana değil.

İŞ YÜKÜ TERCİHİ ETKİLEDİ

Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, kamu sağlık kurumlarındaki özellikle iş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, gibi durumların atama tercihlerini etkilediğini söyledi. Uğur, ‘‘TUS sonuçları açıklanınca da aynı şeyleri söylüyoruz. Burada esas olan bu bölümler tercih edilmediği için zaten mevcut uzman sayısı da yetersizdir. Mevcut uzmanlar da kamuda çalışmak istememekte. Sebebi de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma koşullarının kötü olması’’ dedi.

Uğur, özellikle genç hekimlerin kamu hastanelerini tercih etmediğini anlatarak ‘‘Gençler kamudaki kötü koşullarda çalışmak istemiyor, imkânsızlıklar içerisinde, tetkik yapamadan, tanı koyamadan ve liyakatsiz yöneticilerin anlamsız baskılarıyla çalışmak istemiyor. Çoğunlukla yurtdışına gidiş koşullarını zorluyor ya da özellerde çalışıyor’’ diye konuştu. Uğur, şöyle devam etti: ‘‘Dermatoloji, plastik cerrahi gibi bölümleri seçen hekimler ya özelde çalışıyor ya da kendi muayenehanelerini açıyor. Kamu ciddi bir kan kaybında. Çoğu ildeki devlet hastanelerinde uzman hekim yok. Yurttaşlar nitelikli sağlık hizmeti alamaz ve randevu bulamaz durumdalar. Uzunca bir süre ilaç sorunu yaşadık, yapılamayan ameliyatları gördük, görüyoruz. Bir süre sonra tetkikler yapılamayacak, tanılar konulamayacak. Bugün yarı yarıya olan tercih sebebi, yarın hiç tercih edilmez hale gelecek. Kamuda muayene olacak hekim bulunamayacak zamanlar yaşayacağız. Siyasi iktidarın ve Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir kaygısı yok. Özellerin varlığı da onları çok mutlu ettiği için atamada boş kalan ya da tercih etmeyen bölümler iktidarın çok zoruna gitmiyor.’’

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ÖZELE GÖÇ VAR

‘‘Strateji var ama hekim sağlık emekçisi yok’’ diyen sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, kamudaki kadroların boş kalmasına ilişkin ‘‘Bugün kamusal sağlık hizmetleri önünde yurt dışı göç tek başına tehdit değil. Özel sağlık hizmetlerine göç de tehdit’’ diye konuştu.

Açılan ve dolan bazı branşlar şöyle:

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İSTANBUL’UN YARISI BİLE DOLMADI

Atamalarda bazı illerde açılan kadrolar ve doluluk oranları dikkat çekti. Örneğin İstanbul’da açılan 536 kadronun 213’ü doldu. Yine sık sık doktor açığı ile gündeme gelen Urfa’da açılan 24 kadronun sadece 1’inin dolmaı dikkat çekti. Şırnak ise listede hiç yer bile almadı. Öte yandan açılan ve hiç terih edilmeyen iller ise şöyle;