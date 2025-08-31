Hastalar hijyenik olmayan odalarda ‘tedavi’ ediliyor: Çürüme büyüyor

AKP iktidarının sağlık politikalarının sistemde yarattığı tahribat her geçen gün açığa çıkmaya devam ediyor.

Bunun son örneklerinden biri ise Muş’ta yaşandı. Muş Devlet Hastanesi’nde yaşandı.

İddiaya göre sözkonusu hastanede hastalar yeterince temizlenmeyen, rutubet, inşaatı tamamlanmamış ve aynı zamanda inşaat atıklarının olduğu odalarda tutuluyor. Aynı zamanda yemeklerin aşırı yağlı ve acılı olduğu belirtilerek hastalara uygun olmadığı ileri sürüldü.

Yoğum bakımından çıkan babasının sözkonusu hastanede güvende hissetmediğini ifade eden hasta yakını Doğukan Karakuş “Babama gelen bol yağlı, bol salçalı, bol acılı yemekleri hasta bakıcıya sorduğumda ‘Kusura bakmayın hastalara çıkan yemek bu. Dilerseniz kantinden alabilirsiniz’ dediler. Hijyen zaten yok. Bu ortamı cidden hastalara reva mı görüyorsunuz?” diye sordu.

‘BABAM GÜVENDE HİSSETMİYOR’

Muş Devlet Hastanesi’ne hijyen sorunları ile Sağlık Bakanlığı’nca faaliyet onayı verilmemesi gerektiğini söyleyen Karakuş Hastanedeki sorunlara tepki gösterdi. Tuvaletlerin, hasta odalarının pis olduğunu belirten Karakuş “Buradaki hizmet yıllarca çalışan, emek veren insanlara reva olmamalı. Yoğum bakımdan çıkan babama nasıl bu denli ağır yemekler getirilebilir? Nasıl hijyenin olmadığı ortamda yatırılabilir anlamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Babam daha önce gittiği hiçbir hastanede böyle bir durumla karşılaşmadığını, burada güvende hissetmediğini söylüyor. Ben bu tablodan sorumluların vicdanına söyleyebilecek bir şey bulamıyorum” ifadelerini kullandı.