Hastalar rant kapısı olarak görülüyor

HABER MERKEZİ

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde en az 75 hastaya tıbben gereksiz cerrahi müdahalelerle platin implant takıldığı, bu işlemler aracılığıyla kamu zararına yol açıldığı ve hasta haklarının ağır biçimde ihlal edildiği iddiaları üzerine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Önergeye yasal süresi içinde herhangi bir yanıt verilmedi.

İddialara göre, söz konusu operasyonlarda kullanılan platinler hastaların gerçek ihtiyaçlarını gözetmeksizin takılmış, hem tıbbi ekip hem de malzeme tedarik zinciri haksız kazanca zemin hazırlamış; mağdur hastalar ameliyat sonrası ağrı, hareket kısıtlılığı ve yeniden müdahale riskleriyle baş başa bırakılmıştı. Pala, “Benzer olaylarla daha önce başka sağlık kuruluşlarında da karşılaşılmış ve yine Meclis’te gündeme getirilmişti. Hastayı gelir kapısı gören bu zihniyetle mücadele, Sağlık Bakanlığı’nın temel sorumluluğudur” dedi. Pala, soruşturmanın gidişatıyla ilgili olarak “Skandalın patlak verdiği günden bu yana kaç müfettiş görevlendirildi, inceleme hangi aşamasında, dosya neden hâlâ karanlıkta? Sağlık hizmetlerine güveni sarsacak bu tür olaylar karşısında Bakanlığın yurttaşları aydınlatması ertelenemez bir görevdir” ifadelerini kullandı. Pala, sorumluların tespit edilip edilmediğinin ve bu kişilerle ilgili idari ve adlî işlemlerin akıbetinin açıklanmasını istedi.

DOLANDIRICIK

Skandala adı karışan doktorlar ve tıbbi malzeme firmaları hakkında uygulanacak cezai yaptırımların neler olacağını soran Pala, “Eğer gereksiz ameliyatla platin takılıyorsa bu yalnızca etik ihlal değil, Türk Ceza Kanunu’na göre nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamına da girebilir. Suçun boyutuna göre ilgili hekimlerin meslekten men, tedarikçi firmaların ise ihalelerden yasaklanmasına kadar uzanan yaptırımlar söz konusu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Hastaların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekliliğine dikkat çeken Pala, “Gereksiz platin takılan ve yaşam kalitesi düşen bu hastaların durumunu Bakanlık takip ediyor mu? Revizyon cerrahisi, fizyoterapi, psikolojik destek ve tazminat için telafi mekanizmaları işletiliyor mu?” sorularını sordu. Bakanlığın Türkiye genelinde benzeri olguların önüne geçmek için hangi önlemleri aldığını da açıklamasını isteyen Pala, “Ortopedi kliniklerinde bu tür istismarların ve gereksiz ameliyatların engellenmesi için ülke genelinde kurulması planlanan tıbbi ve idari mekanizmalar var mı? Başka devlet hastanelerinde benzer soruşturmalar yürütülüyor mu?” sorularını sordu. Pala, şöyle devam ett:

“AKP iktidarının Sağlıkta Dönüşüm Projesinin, hasta üzerinden rant sağlama anlayışına kapı araladığı her gün daha fazla görünür oluyor. Bir tek hastaya dahi gereksiz platin takıldıysa bu, tıp mesleğinin ‘önce zarar verme’ ilkesini çiğnemek ve kamu bütçesini yağmalamaktır. Sağlık çalışanlarına ve hekimlik mesleğine duyulan güveni sarsan, insan sağlığına zarar veren sorumlular hakkında gerekli yargı sürecinin işletildiğini görmek zorundayız. Ancak bu tür istismarlara kapı aralayanın ticarileştirilmiş sağlık sistemi olduğunu da akılda tutmalıyız.”