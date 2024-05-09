Hastalar yaşam savaşında yalnız

Akciğer nakli yapan merkezlerin sayısı 11’den 2’ye düştü. Nakil için sırada bekleyen 210’un üzerinde hastanın organ bulma kaygısına, şimdi de ameliyat olabilme eklendi.

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ülkede akciğer nakli yapan iki merkezin kaldığını belirterek ‘‘İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi’nde nakil bölüm doktorları özlük haklarının düzenlenmesi, ekip ve ekipman yetersizliği, çalışma ortamı ve maddi imkansızlıklar gibi sebeplerle akciğer nakli amaçlı hasta alımını durdurdular’’ dedi.

ÖNLEM ALINMIYOR

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi’nde Nakil Bölümü’nde yaşananlara değinen İlgezdi, özetle şunları söyledi:

“Sağlık personelleri daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacıyla hasta alımını durdururken, hastalarımız da iktidarın başarısız sağlık politikalarından zor durumda kalıyor. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta alımları durdu. Değerli hocalar kamu hastanelerinden ayrılıyor. Bir hoca ayrılınca nakil ruhsatının kuralları yerine getirilemediği için merkezler işlevsiz kalıyor, kapanıyor. Hocalar nakil merkezlerinden ayrılacaklarını haber vermelerine rağmen yöneticiler gerekli önlemleri almıyor. Gidenlerin yerine yeni uzmanlar gelmiyor. Hastalar ve yakınları zor durumda kalıyor. Yeni merkezlerin açılmasını gerekirken, mevcut nakil merkezleri yetersizlikler sebebiyle kapanıyor. İktidarın bilinçsizliği insanımızı canından ediyor.”