Hastalar zifiri karanlıkta yolda

Sağlık sisteminde yaşanan eşitsizlik Doğu ve Güneydoğu’daki hastaları da olumsuz etkiliyor. Kars’ta hastalar çevre illere gitmek zorunda kalıyor. CHP’li İnan Alp ‘‘Hastalar sabah 05.00’te yollara düşüyor, ekonomik durumu iyi olmayanların refakatçileri hastane bahçelerinde yatıyor’’ diyor.

Hastane, hekim ve yatak sayısının dağılımında yaşanan bölgesel eşitsizlik hasta ve hasta yakınlarını da mağdur ediyor.

Bazı illerde onkoloji, nöroloji, çocuk, kalp ve damar cerrahisi gibi branşlarda uzman hekim bulmak için hastalar, çevre illere gitmek durumunda kalıyor. Bu durum hem ciddi yol parası hem de hastalar için eziyete dönüşmüş durumda. 300 bine yakın nüfusu olan Kars’ta sağlık hizmetlerinin yetersizliği gündemde.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kentte çok ciddi hastane, doktor ve ekipman açığı olduğunu belirterek ‘‘Kars’ta, sabah 05.00’te 06.00’da insanlar otobüslerle Erzurum’daki hastaneye gitmek için yola düşüyor. Erzurum’daki hastanelerin bahçesi çevre illerden gelen hastalar ve hasta yakınlarıyla dolu. Ekonomik sıkıntı çeken çoğu hasta yakını tedavi bitmezse yol maliyeti nedeniyle bahçelerde yatıyor’’ dedi.

DOKTOR VARSA EKİPMAN YOK

Alp, Kars’ta bir tane devlet ve üniversite hastanesi olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: “Hastanelerden birinde doktor varsa ekipman yok. Diğerinde ekipman varsa doktor yok. Bazı branşlarda müdahale yapılamıyor, randevu almak da çok büyük problem. MR, tomografi sıraları aylar sonrasına veriliyor, mesela onkoloji hastaları PET çekmek için hastaların çoğunluğu kente 3 saat uzaklıkta bulunan Erzurum’a gitmek zorunda kalıyor’’ dedi. Hastane yetersizliğine de dikkat çeken Alp ‘‘Erzurum’da araştırma hastaneleri, üniversite, şehir hastaneleri ve özel hastaneler var. Erzurum’a Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan gibi illerden hastalar gitmek zorunda kalıyor. Kars’tan Erzurum’a otobüs gidiş geliş ücreti 700 lira. Refakatçi ile beraber 1400 lira. Bir onkoloji hastası önce PET randevusu almak için, sonra PET çekilmek için sonrasında da sonuçları öğrenmek için refakatçisiyle birlikte 3 kere Erzurum’a gitmek zorunda kalıyor.”

Alp, kentte sabah saatlerinde otobüslerin tamamının hasta ve hasta yakınlarıyla dolu olduğunu kaydeden Alp ‘‘Erzurum hastanesinin bahçesinde çimlerde, banklarda, sandalyelerde hasta yakınları yatıyor. Çünkü oteller çok pahalı ya da araçlarında yatmak durumunda kalıyorlar” dedi.

TEMELİ 1 YIL ÖNCE ATILMIŞTI

Kars’ta geçen yıl seçimlerden 11 gün önce 500 yataklı bir devlet hastanesinin temelinin atıldığını ancak o günden bu yana sürecin ağırdan alındığını anlatan Alp, ‘‘Temel atıldıktan bir yıl sonra, geçen haftalarda bu hastanenin inşaat sahasını kapattılar. 1 milyar 925 milyona ihale yapılan hastanenin 2024 yatırım planında ise yatırım bedeli 5 milyar 35 milyona çıkarıldı, buna rağmen hastane inşaatında dikkate değer ilerleme olmadı. Kars’ın şuan sağlık hizmeti çok sorunlu. İnsanlar hastane yollarında perişan oluyorlar. Bu aslında sadece Kars’ın değil Iğdır’ın da, Ardahan ve Ağrı’nın da yani özetle bölgenin de sorunu’’ diye konuştu.