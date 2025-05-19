Hastaların durumu beklenenden kritik: Yoksulluğun resmi görülmedi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimi ancak sosyal yardım ile alabilen kişi sayısına yönelik hedefinin aşıldığı belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılında GSS borcu alacak kişi sayısına yönelik verilerinin, 477 bin 315 kişi aşıldığı tespit edildi.

Türkiye’de her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı sosyal yardımlarla yaşamaya mecbur hale getirdi. Yurttaşlar, eğitimden sağlığa kadar en temel alanlarda hizmete yardımsız ulaşamaz duruma geldi.

GSS’ye yönelik veriler, Türkiye’deki sosyal yardıma sağlık alanında duyulan ihtiyacı en net şekilde ortaya koydu. GSS borçlusu sayısının, bakanlığın öngörülerinin de üzerine çıktığı belirtildi.

Bakanlık, 2024 yılında 8 milyon 967 bin 143 kişinin GSS borcunun bütçeden karşılanmasını öngördü. Öngörünün, 2024 yılının sonunda yarım milyon kişi kadar aşıldığı bildirildi. Bu kapsamda, 8 milyon 967 bin 143 kişinin GSS borcunu ödemeyi planlayan bakanlığın GSS borcunu ödediği kişi sayısı, 2024 yılının sonunda 9 milyon 444 bin 458 olarak gerçekleşti.

ÇÖZÜMSÜZ KRİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, GSS borçlusu kişi sayısına yönelik 2025, 2026 ve 2027 yılı hedeflerini de paylaştı. Türkiye’deki derin yoksulluğun çözümsüz hale geldiğini gözler önüne seren GSS borçlusu kişi öngörüsü, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2025: 9 milyon 700 bin

• 2026: 9 milyon 750 bin

• 2027: 9 milyon 800 bin