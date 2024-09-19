Hastalık da yükü de ağır

Haber Merkezi

Yaşam uzaması ve yaşlı nüfusun giderek artmasıyla dünyada ve ülkemizde Alzheimer görülme sıklığı arttı. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte son yıllarda yapılan ilaç çalışmaları umut veriyor.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesi açıklama yapan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Raif Çakmur, “Hastalık, beyin hücrelerinin ölümüyle karakterize edilir ve hafıza, düşünme ile davranış yeteneklerinde ciddi kayıplara yol açar. Bu süreçte, hafıza kaybı, dil bozuklukları, yön bulma güçlüğü ve günlük işlerde zorluk gibi belirtilerin varlığı değerlendirilir" dedi.

Çakmur, dünyada yaklaşık 55 milyon kişinin demansla yaşadığının tahmin edildiğini ve bu vakaların yüzde 60-70’ini Alzheimer hastalarının oluşturduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Alzheimer ve diğer demans türlerinin dünya çapındaki ekonomik maliyeti 2021 yılında yaklaşık 1,3 trilyon dolar olarak hesaplandı. Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun artmasıyla birlikte hasta sayısının daha da yükselmesi beklenmektedir. Alzheimer, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık sistemleri üzerinde artan bir baskı oluşturuyor ve bu durum hem bireysel hem de toplumsal düzeyde etkili mücadele stratejileri geliştirilmesini gerektiriyor.”

BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Enstitü Sosyal Toplum Araştırmaları birimi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Alzheimer Haritası” Raporu’na göre, Alzheimer ile ilgili yeni sağlık politikaları geliştirilmesi gerekiyor. Raporda, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde Alzheimer ve demans vakalarının ülke ortalamasının üzerinde olması da dikkat çekiyor.