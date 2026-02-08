Hastalık teşhisinin demirbaşları: Biyobelirteçler

Meriç ÖZTÜRK @merichyoztyurk

2026 yılı, hastalıklarla olan savaşımızda şimdiden ses getirmeye başladı. Ocak aynın son günlerinde, Pensilvanya Üniversitesi ve Mayo Clinic’den bir grup araştırmacı pankreas kanserinin erken evrelerinde kanda saptanabilecek yeni biyobelirteçler keşfettiklerini duyurdu. Hemen hemen aynı tarihlerde, İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden bir başka grup, meme kanseri teşhisinde yapay zekâ kullanımının teşhis oranını dikkate değer seviyede arttırdığını raporladı. Bu iki çalışmadan yaklaşık bir hafta sonra ise, yine İsveç’teki Chalmers Üniversitesi ve Norveç’teki Oslo Üniversitesinden bilim insanları, kan testi yoluyla Parkinson hastalığının erken teşhisinin mümkün olabileceğini duyurdular. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Amerika Gıda ve İlaç Dairesi de Alzheimer’ın teşhisi için kullanılacak ilk kan testine onay vermişti.

Arka arkaya gelen bu çalışmalar, yıllardır hastalıkların erken teşhisi için harcanan emeklerin erken müdahale fırsatlarını nasıl genişlettiğini çarpıcı biçimde yansıtıyor. Peki nedir bu biyobelirteçler?

METABOLİK FABRİKANIN ÜRÜNLERİ

Vücudumuzu oluşturan hücreleri birer fabrika gibi düşünebiliriz. Gün boyunca bu fabrikalarda DNA’lar, RNA’lar, proteinler üretilir. Bu ürünlerden bazıları hücreler arası sıvılar yoluyla çevre hücrelere, bazıları ise kan yoluyla uzaklardaki hücrelere ve dokulara taşınır. Ya da hücreleriniz zarar görür ve ürettiği tüm ürünler vücut sıvınıza karışır. Aslında kan testi yaptırdığımızda çıkan sonuçlar, hücrelerimizin ürettiği ve vücudumuzda yol alan ürünlerden ya da bazen yan ürünlerden fazlası değildir. Bunlara da biyobelirteç denir. Yani, bu testler aslında birer biyobelirteç ölçerdir. Örneğin kandaki glikoz düzeyi diyabet için, kolesterol seviyesi kalp-damar hastalıkları için önemli bir biyobelirteçtir.

Eğer kan testi yaptırdıysanız, doktorunuzun değerlerinizi okurken belli bazı değerlerle kıyasladığını duymuşsunuzdur. İşte kıyaslanan o değerler, sağlıklı bir vücudun sahip olması gereken ideal değerlerdir. Hastalık durumunda, ya da metabolik bir bozukluk olduğunda ise bu değerlerde bazı sapmalar gözlemlenir. Sapmanın seviyesine ve sapan ürüne göre tedavi uygulanır.

DOKTORLARIN YEGÂNE YARDIMCISI

Biyobelirteçlerin en önemli özelliklerinden birisi, hastalıkların erken tanısına olanak sağlamasıdır. Pek çok hastalık, belirti vermeden önce biyokimyasal değişikliklere yol açar. Buna en güzel örnek kanserdir.

Kanserli hücreler, normal hücrelerden farklı olarak kontrolsüz şekilde çoğalırken yapısal ve işlevsel değişikliklere uğrar ve bu süreçte bazı özel maddeler, yani biyobelirteçler üretir. Bu ürünler kanserin türüne özel proteinler ya da gen parçaları olabilir. Tümörün büyümesiyle birlikte çevresindeki dokularda oluşan iltihabi yanıt ve damar yapısındaki bozulmalar, bu maddelerin kan dolaşımına geçmesini kolaylaştırır. Kanser dokusunun yeni damarlar oluşturması sayesinde, tümör kaynaklı biyobelirteçler daha hızlı ve daha fazla miktarda kana taşınır. Böylece kanda ölçülebilen bu biyolojik izler, kanserin varlığı, büyüklüğü ve tedaviye verdiği yanıt hakkında önemli bilgiler sunar. Bu değişikliklerin zamanında saptanması, hastalığın ilerlemesini durduracak önlemlerin erkenden alınmasını mümkün kılar.

KAN-BEYİN BARİYERİ

Eğer biyobelirteç arayışı beyinde başlayan bir hastalık içinse, işler biraz daha zor. Çünkü beynimiz, onu koruyan bir bariyerler sarılı. Bu bariyer beyin sıvısını kandan ayırarak beyni, vücudun geri kalanında oluşacak bir kimyasal değişimden, bir enfeksiyondan korur. Yani, son derece seçici bir filtre görevi görür. Bu yüzden aslında beyinde oluşan bir hastalığı kan yoluyla erken tespit etmek çok zor, ama imkânsız değil.

Parkinson hastalığında, beyindeki dopamin üreten sinir hücrelerinin hasar görmesiyle birlikte hücre içi protein dengesi bozulur. Özellikle alfa-sinüklein adlı proteinin anormal şekilde birikmesi, hastalığın temel biyolojik süreçlerinden biridir. Bu protein ve ona ait parçalar, hasarlanan sinir hücrelerinden salınabilir ya da hücre yıkımı sırasında açığa çıkabilir. Beyin ile kan arasındaki koruyucu bariyerin hastalık sürecinde kısmen geçirgen hale gelmesiyle, bu biyobelirteçler beyin omurilik sıvısına ve dolaylı olarak kana karışabilir.

Alzheimer hastalığında ise beyinde anormal beta-amiloid plakları ve tau protein yumaklarının birikir. Aynı şekilde, bu proteinler de hücrelere zarar verir ve neticede beyin omurilik sıvısına ve zamanla kana geçebilir. Hastalık sürecinde kan-beyin bariyerinin bütünlüğünün bozulması, bu biyobelirteçlerin dolaşıma karışmasını hızlandırır. Bu tür hastalıkların teşhisinde ideal yöntem beyin-omurilik sıvısından alınan örnekle biyobelirteç aranmasıdır.

YENİ NESİL BİYOBELİRTEÇLER

Yeni biyobelirteçlerin keşfi için milyonlarca hastanın verisi incelenir. Bunu insan eliyle yapmak hem maliyetli hem de zaman alan bir süreç. İşte yapay zekâ bu verilerin incelenmesinde en önemli yardımcımız konumunda. Aynı zamanda makine öğrenmesi yardımıyla yapay zekayı hastalık teşhisinde doğrudan kullanmak da artık mümkün. Bu teknoloji bir yandan teşhiste hata payını düşürürken bir yandan da teşhisin daha hızlı yapılmasını sağlıyor.

Son yıllarda geliştirilen giyilebilir teknolojilerle elde edilen kalp ritmi, aktivite düzeyi ve uyku verileri de yeni nesil biyobelirteçler olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, sağlık hizmetlerinin daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor.