Hastalıklar arttı aciller doldu taştı

Soğuk havalarla beraber kapalı alanlarda geçilen zamanın atması hastalıkları da artırdı. Soğuk algınlığı, influenza (grip), domuz gribi vakalarının sayısının artması hastanelerin acil servislerinde de yoğunluğa sebep oldu.

Kamu hastanelerinin acillerinde onlarca kişi beklerken, özel hastanelerin acil servislerinde bile yığılmaların yaşandığı dikkat çekti. Uzmanlar, düşük aşılama oranlarının influenza vakalarında artışa neden olduğuna dikkat çekerken risk gruplarının maske kullanması ve grip aşısı yaptırmasının önemine dikkat çekti.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Şu anda viral hastalıklar çoğaldı. Özel bir salgından bahsedemeyiz ancak kısmen Covid-19 devam ediyor. Bir de okulların tatil olmasıyla gün içindeki hareketlilik arttı, toplu taşımalardaki kalabalık bu vakaları artırıyor” dedi.

Hastanelerin özellikle acil servislerinde ciddi bir yoğunluk olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: “Yeşil alan dediğimiz bekleme yerinde bir yığılma söz konusu. Bizim acil servisin poliklinik gibi kullanıldığı bir sistemimiz var ve yoğunluk bundan dolayı yaşanıyor. Bunun çözümü için en önemli önerimiz birinci basamak sağlık sisteminin güçlendirilmesi. İnsanlar poliklinikte randevu bulamadığı için hastanelerin acil servislerine başvuruyor. Acil servisler randevu sistemindeki sorunu çözmeye çalışıyor. Ekim ayında geciktirilmeden 6 ayın üzerindeki herkes grip aşısı yaptırmalı. Toplu taşımada maske kullanımı da önemli.”

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Togay Yılmaz da “İnfluenza sadece bireysel bir sorun değildir; salgınlara yol açarak toplumun genel sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle, hastalık belirtileri gösteren kişilerin izole edilmesi ve dinlenmesi, iş yerlerine gitmemesi, çocukların okula gönderilmemesi önemli” dedi.

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BELİRTİLERİ BENZER, TEDAVİSİ FARKLI

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu olarak son günlerde yaşanan vakalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Nigar Dirican, her soğuk algınlığının grip olmadığını, tedavisinin farklı olabileceğini söyledi. Son günlerde artan solunum yolu şikâyetlerinin, grip, domuz gribi ve soğuk algınlığı gibi farklı hastalıklara işaret edebileceğini belirten Dirican, bu hastalıkların benzer belirtiler göstermelerine rağmen her birinin farklı hastalıklar olduğuna dikkat çekerken, doğru teşhis ve tedavinin önemini vurguladı.