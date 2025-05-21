Hastalıklara davetiye: 11,5 metrekareye 4 hemşire!

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı’nın mevcut Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) yeni birimler eklemeye çalışması, ASM’lerde dar alanda iş yapmaya çalışan doktor, ebe ve hemşirelerin tepkilerine neden oldu. En son İstanbul Üsküdar’da Cumhuriyet ASM’de çalışanlara bilgi verilmeden ek birim ve yerleştirme kontenjanı açıldı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Mehlepci, "Mevcut fiziki koşulları bile zaten zar zor sıkışık halde olan birimler yeni birimlerin açılmasıyla daha da sıkışık ve çalışma açısından zorlayıcı hale geliyor. Üsküdar’da Cumhuriyet ASM binasının neresine 5. birimin yerleşeceği bile meçhul. Müdürlük 11,5 metrekareye sıkışıp çalışan 4 hemşire arkadaşımıza onu bile fazla görüyor. Üstelik muayene odası için 14 m2 şartı olduğu halde" diye konuştu.

Dr. Ahmet Mehlepci

"GEÇİCİ, SİSTEMSİZ ÇÖZÜMLER"

Yeni ASM yapmak yerine bakanlığın geçici, sistemsiz çözümler geliştirerek mevcut sorunları daha da derinleştirdiğini ifade eden Mehlepci, şöyle devam etti: "Birimin açılması demek yoğunluğu yüzde 20 artırmak demek, geçici sistemsiz çözümlerle yapılan bu hamleler hem çalışanlar için hem hastalar için de insani değil. Aşısı pansumanı muayenesi ile günde birim başı 150-200, toplamda 1000 kişiye yakın kişinin hizmet aldığı ASM’nin bekleme salonu sadece 47.5 m2. Üstelik böyle yoğun popülasyonun olduğu ASM’ler hastalık bulaşıcı hastalıklar için davetiye çıkarıyor…"

"YENİ ASM'LER GEREKLİ"

İstanbul’da böyle onlarca ASM açılmaya çalışıldığını ifade eden Mehlepci, "Halbuki birim başına hasta sayısını düşürmek için yeni ASM’ler yapılması gerekir. Bunun yerine yüksek öğretim devlet yurtlarında yatakları ranza yapıp kapasiteyi artırma gibi palyatif yöntemlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. İstanbul’da birçok ASM 1999 depremi öncesi yapılmış. Cami altlarında, bodrum katlarda, havasız, penceresiz, derme çatma yerlerde çalışmak istemiyoruz. Sağlık Bakanlığının söylediği 1000 ASM’yi biz hiçbir yerde görmedik. Bizler hem çalışanlar hem de hastalarımız için ASM’lerin müstakil, depreme dayanıklı ve kamu tarafından yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.