Hastane bahçesinde ağaç devrildi: 4 otomobil hasar aldı

Aydın'da hastane bahçesinde devrilen ağaç 4 otomobilde hasara neden oldu. Ekipler, ağacın ve araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

  • 10.02.2026 13:23
  • Giriş: 10.02.2026 13:23
  • Güncelleme: 10.02.2026 13:31
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastane bahçesindeki çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu,

Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki çam ağacı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Devrilen ağaç park halindeki 4 otomobile hasar verdi.

Fotoğraf: AA

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağacın ve araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

