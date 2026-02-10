Hastane bahçesinde ağaç devrildi: 4 otomobil hasar aldı
Aydın'da hastane bahçesinde devrilen ağaç 4 otomobilde hasara neden oldu. Ekipler, ağacın ve araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Aydın'ın Efeler ilçesinde hastane bahçesindeki çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu,
Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki çam ağacı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Devrilen ağaç park halindeki 4 otomobile hasar verdi.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağacın ve araçların kaldırılması için çalışma başlattı.