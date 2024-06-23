Hastane bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yararlanırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul Bakırköy'de iki hastanenin ortak kullanımındaki bahçede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak bahçesinde yaşandı.

İddiaya göre, hastane bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İki grubun defalarca kez silahlarını ateşlediği anlarda hastane bahçesindeki çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastane personeli ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi tedbir amacıyla hasta girişine kapatıldı.

ONLARCA MERMİ KOVANI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Çatışma sırasında çevreye saçılan mermiler, o sırada hastaneye gelen ve içinde aile bulunan bir aracın camına ve güvenlik kulübesine de isabet etti.

Çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.