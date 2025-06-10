Hastane bahçesindeki otomobilden yılan çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde hastane bahçesindeki bir otomobilde fark edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Erdemli Devlet Hastanesi otoparkında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 45 plakalı otomobilde yılan olduğunu fark eden sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yılanı özel aparatla yakalayıp, torbaya koydu.

Bir metreyi geçen yılanın doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.