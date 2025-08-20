Hastane bitmedi, maliyeti katlandı

Plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle maliyeti katlanan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi. Temeli Ekim 2020’de atılan ancak Ağustos 2025 itibarıyla halen bitirilemeyen Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi’nin maliyetinin dokuz kat arttığı belirlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine inşa edilecek 200 yataklı devlet hastanesi için ilk adım, 2017 yılında atıldı. Sağlık Bakanlığı, hastanenin inşaat projesinin çizimi için Ekim 2017’de özel bir yapı firmasıyla 137 bin TL’lik anlaşma yaptı. Projesi 2017’de çizilen hastanenin temeli ancak Ekim 2020’de atılabildi. Sağlık Bakanlığı’nın 17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, “Edirne İli Uzunköprü İlçesi 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” ihalesi kapsamında bir inşaat firması ile 100 milyon 390 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Hastanenin yapım işine Ekim 2020’de başlandı. Yüklenici firma ile imzalanan sözleşmede, Ekim 2020’de yapımına başlanan hastanenin, Ocak 2023’te bitirileceği belirtildi.

HASTANE ATIL DURUMDA

Hastane, öngörülen tarihte tamamlanamadı. Yapım sürecinde defalarca duran hastane inşaatı, “Yüklenici firma ödenek alamadığı için” yarım kaldı. Sağlık Bakanlığı, uzun süre atıl durumda bekleyen yarım hastane inşaatının tamamlanması için 4 Haziran 2025 tarihinde ikmal ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen Edirne Uzunköprü 200 Yataklı Devlet Hastanesi’nin tamamlanması ihalesinde SRL İnşaat ile 849 milyon 61 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Haziran 2025’te imzalanan sözleşmenin ardından, 200 yataklı hastanenin 100,3 milyon TL olarak öngörülen yapım maliyeti, 949 milyon 390 bin TL’ye fırladı. Yapımı yılan hikâyesine dönen hastanenin yapım maliyeti, 2020-2025 döneminde 9 kat arttı.

PARA YUTAN İHALELER

Yarım kalan kamu projelerinin tamamlanması amacıyla düzenlenen ikmal ihaleleri, para yutuyor. Ocak-Temmuz 2025 döneminde gerçekleştirilen ikmal ihaleleri kapsamında kamunun kasasından çıkan kaynak, 12 milyar 261 milyon TL ile ifade ediliyor. 2025’in yedi ayında gerçekleştirilen en maliyetli ikmal ihalelerinden bazıları, şöyle sıralanıyor:

• Kocaeli İzmit Umuttepe Yerleşkesine Katlı Otopark ve Camii: 479 milyon TL

• Van Çevreyolu: 3 milyar 342 milyon 999 bin TL

• Kayseri Öğrenci Yurdu: 1 milyar 561 milyon TL

• Tatvan Çevreyolu: 2 milyar 436 milyon 999 bin TL

• Samsun Tekkeköy Devlet Hastanesi: 1 milyar 649 milyon 61 bin TL