Hastane çalışanlarından geçinemiyoruz eylemi

Emek Servisi

Kocaeli Darıca’daki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen hastane yemekhane işçileri, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hastane önünde yemekhane işçileri adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda-İş) Genel Başkanı Olcay Ozak, “Hastane yemekhanesinde asgari ücretle çalışan taşeron işçiler, aldıkları maaşlarla geçinemiyor. Asgari ücretin insanca yaşayabilecek bir düzeye yükseltilmesini istiyoruz. Açlık sınırının 20 binlere dayandığı, yoksulluk sınırının 65 bin TL rakamına tırmandığı günümüzde yemekhane işçileri 17 bin 2 liraya nasıl geçinsin” diye sordu.

Açıklamada hastane yemekhane işçilerinin talepleri şöyle sıralandı: “Maaş promosyonlarımızın işçiye iadesinin sağlanması için, kadrolu ve güvenceli bir çalışma ortamının tesis edilmesi için, insanca yaşayacağımız bir yaşam için, emeğimizin tam karşılığını almak için, gelirde adalet, vergide adalet için derhal ücretlerimize zam yapılmasını istiyoruz!”