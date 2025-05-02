Hastane duman doldu
Haber Merkezi
Dersim merkezdeki Tunceli Devlet Hastanesi’nin bodrum katında bulunan kuru hava motorundaki arıza nedeniyle bina yoğun dumanla doldu.
Hastalar yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. Hastalar hastanenin açık otopark alanına çıkarılırken, üst katlara kadar yayılan duman yangın ihbarı üzerine hastaneye sevk edilen ekipler tarafından tahliye edildi.
Hastanede incelemelerde bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Birkaç saat içerisinde tekrar normale dönecek hastanemiz" dedi.