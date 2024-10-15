Hastane hâlâ açılmadı, yoğun bakımlar doldu

Birgül BİRBEN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Mart’taki Bursa mitinginde 3 ay içinde açılışını yapacaklarını söylediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hâlâ açılmadı. Türkiye’nin 4’üncü büyük kenti Bursa’da yoğun bakımların dolu olması yüzünden hastalar acillerde bekliyor.

Kamu hastaneleri bir bir kapatılırken kentte hastalar randevu için 15 gün ila 1 ay arasında beklemek zorunda kalıyor. Bu yüzden tedaviler aksıyor, kronik hastalar ilaca erişemiyor.

Konuyla ilgili hastane inşaatı önünde açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Bir önceki Sağlık Bakanı bu yıl Eylül’de mutlaka açacağız dediği hastanenin açılamayacağı durumunda olduğunu göstermiştik. Aradan geçen birkaç ay içerisinde yeni Sağlık Bakanının da burayı açmak için henüz bir çabasının olmadığını maalesef gözlemiş durumdayız. Bursa’da insanlar devlet hastanesinde yatak bulamıyorlar. Bursa’da insanlar yoğun bakım yatağı bulamıyorlar. Bu nedenle hayati risk taşıyan çok sayıda hastamız var ve biz her gün onlara yoğun bakım yatağı bulmak için uğraş içerisindeyiz” dedi. Pala, hastanenin ivedi olarak devreye alınması ve hastane açılırken Bursa’da hiçbir kamu hastanesinin kapatılmaması gerektiğini söyledi.