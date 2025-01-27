Hastane kuyruğuna çözüm bulundu: Zam

Hasta muayene ücretlerine yüzde 200 ile yüzde 542.8 oranlarında zam yapılması, özellikle dar gelirle yurttaşı daha da zorlayacak. Sağlık hizmetlerine erişim her geçen gün zorlaşırken, Bakanlığın bir yandan kamu hastanelerindeki hasta sayıları ile övünmesi diğer yandan Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından ‘‘Yapılan değişiklik ve düzenleme ile sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruların gerekli ölçüde yapılması hedeflenmiştir’’ açıklaması tepkileri büyüttü.

Yurttaşlar ‘‘Daha birkaç gün önce OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı muayene başvuru sayısı ile övünen siz değil miydiniz? Övündüğünüz şeyin aslında kontrol altına alınması gereken birşey olduğunu üstü kapalı olarak da olsa kabul etmiş olmuyor musunuz?’’ diye sordu.

YOKSULLARI VURACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, kamu ve özel hastanelerde uygulanan muayene katılım paylarına astronomik oranlarda zam yapılmasına tepkiler sürüyor. Düzenlemeyle devlet hastanelerinde daha önce 6 TL olan muayene ücreti 20 TL’ye, eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL olan ücret 45 TL’ye, üniversite hastanelerinde ise 8 TL olan ücret yine 45 TL’ye çıkarıldı. Özel hastanelerde ise bu rakam 15 TL’den 50 TL’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm adlı sosyal medya hesabından ise ‘‘TBMM’de kabul edilen GSS kanunundaki değişiklik sonrası SGK tarafından 17 yıl sonra ilk defa katılım payında bir fiyat düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değişiklik ve düzenleme ile sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruların gerekli ölçüde yapılması hedeflenmiştir’’ denildi. Halk Sağlığı Uzmanı ve CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, söz konusu artışın özellikle yoksullar, dezavantajlı kesimler ve dar gelirlileri etkileyeceğini belirterek ‘‘Örneğin en düşük emekli aylığı alan, kronik hastalığı olan ve yılda 20- 30 defa hastalığının takibi için eğitim araştırma ya da devlet hastanesine başvurmak zorunda kalan bir hasta için bu başvurular daha büyük sıkıntı yaratacak, sağlıklarını olumsuz etkileyecek. Bunları anlatmaya çalıştık. Ama maalesef ne Sağlık Bakanlığı, ne SGK yetkilileri, ne de AKP hükümeti insanların sağlığı umursamıyor’’ dedi. Pala, şöyle devam etti: ‘‘Gereksiz başvuruyu önlemenin yolu, doğru düzgün iyi işleyen bir sevk sistemi kurmaktır. Ama AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı gereksiz başvuruları önlemeyi değil sağlığı ticarileştirmeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla asıl yapılması gereken iş sağlık sistemini değiştirmek, kamucu, eşit, ücretsiz erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemini hayata geçirmektir. Tebliğe göre 15 Ocak’tan sonra başvuranların başvurdukları katılım payları yeni belirlenen rakamlar üzerinden eczanelerde tahsil edilecek.’’

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya da ‘‘İktidar sağlık kurumlarındaki kuyruğu halkın hastanelere gitmesini engelleyerek çözüyor’’ diyerek zamlara tepki gösterdi.

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ERİŞİM GÜÇLEŞECEK

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun da şunları kaydetti: ‘‘Açlık sınırının dört kişilik bir aile için 21 bin TL, asgari ücretin 22 bin TL olduğu bir dönemde muayene katılım paylarına yapılan bu zamlar, sağlık hizmetlerine erişimi güçleştirecektir. Özellikle dar gelirli hanelerde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ayrılan payın artışı, derin yoksullaşmayı da hızlandıracaktır. Kâr-zarar hesabı kamu yararının önüne geçiyorsa, sistemi ücretlendirerek hizmeti sunumu yapılıyorsa orası artık bir işletmedir. Tabip Odaları olarak yıllardır söylediğimiz üzere Sağlıkta Dönüşüm Programının da amacı budur. Bizler bu zamları kabul etmiyoruz; toplum yararına başka bir sağlık sistemi mümkün diyoruz."

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ECZACILAR DA TEPKİLİ

Yayımlanan düzenlemeye göre zamlar 15 Ocak itibarıyla geçerli. Bu durumda geriye dönük zamlar da yurttaştan tahsil edilecek. Muayene ücretlerinin eczanelerden tahsili uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Eczacılar olarak zaten muayene ücreti konusunda vatandaşla karşı karşıya bırakıldık. Şimdi bir de artan ücretler sonucunda nasıl bir durumda kalacağız bilemiyoruz. SGK’li vatandaşların muayene ücretlerini tahsil etmek asla bizim görevimiz olamaz’’ dedi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan da şunları söyledi: ‘‘Yıllardır yapılan protokol gereği katkı payları biz eczacılar üzerinden alınıyordu ve hastalarla yıllardır karşı karşıya kalıyorduk. Şimdi yüzde 542’lik bir artış var. Bunun biz eczacılara dönüşü daha ciddi olabilir. Artık biz bu bedelin köprüsü olmak istemiyoruz. Bu hafta çarşamba günü eczacıların yaşadığı sorunları dile getirmek için Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde eczacılar olarak bir araya geleceğiz, bu konuda ele alınacak.’’