Hastane odasında ölü bulunan ünlü doktor son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar’da görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan, Ataşehir’de Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ajans Haberleri 19.08.2023 15:34 Giriş: 19.08.2023 15:34

Güncelleme: 19.08.2023 15:35 Kaynak: İHA

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