Hastane otoparkında drift yapan sürücülere 96 bin 699 lira ceza kesildi

Ankara Valiliği, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının üst katında, araçlarıyla drift yapan kişilere 96 bin 699 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının üst katında, araçlarla drift yapıldığı yönünde sosyal medyadan paylaşılan haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, emniyet görevlilerince hastane kameralarının incelendiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Drift yapan araç ve görüntülerden tespit edilen diğer iki araca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 96 bin 699 TL idari para cezası uygulanmıştır. Otoparkın kameralarından kural ihlali yapan diğer araçların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, şüpheli kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal işlemlere başlanılmıştır."