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Hastane otoparkından motosiklet hırsızlığı kamerada

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 11:20
  • Giriş: 13.08.2023 11:20
  • Güncelleme: 13.08.2023 11:20
Kaynak: DHA
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Hastane otoparkından motosiklet hırsızlığı kamerada

ELAZIĞ'da hastane otoparkına gelen bir kişi, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel bir hastanenin açık otoparkına park edilen motosiklete yaklaşan kişi, direksiyon kilidini kırıp, düz kontak yaparak aracı çalıştırdı. Daha sonra motosiklete binen şüpheli, hızla uzaklaştı. O anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin motosiklete yaklaştığı, bir süre uğraştıktan sonra çalıştırarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Şikayet sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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