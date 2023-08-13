Hastane otoparkından motosiklet hırsızlığı kamerada

ELAZIĞ'da hastane otoparkına gelen bir kişi, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel bir hastanenin açık otoparkına park edilen motosiklete yaklaşan kişi, direksiyon kilidini kırıp, düz kontak yaparak aracı çalıştırdı. Daha sonra motosiklete binen şüpheli, hızla uzaklaştı. O anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin motosiklete yaklaştığı, bir süre uğraştıktan sonra çalıştırarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Şikayet sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.