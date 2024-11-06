Hastane patronları da soruşturmada olmalı

Haber Merkezi

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, özel hastane çetesi soruşturmasının hastane patronlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Özel hastane çetesinin her yönüyle soruşturulması gerektiğini vurgulayan Tiyekli, özetle şunları söyledi:

“Yasak olmasına rağmen hastanelerin yoğun bakımlarını kiralıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatının hiçbir yerinde hastanelerin yoğun bakım kiralanması diye bir mevzuat yok. Ama buna rağmen göz yumuluyor. Çete elemanları parayı düşündükleri için buldukları herkesi buralarda çalıştırmışlar ve sonuçta maalesef acı olarak yaşandı. Suçu olan kim varsa mutlaka yargılanmasını istiyoruz."