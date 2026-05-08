Hastane taşınmazları halkındır, satılamaz

SOL Parti, 17 Mart ve 24 Nisan 2026 tarihlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme kararlarına karşı açıklama yaptı. Açıklamada iki Cumhurbaşkanı Kararı ile mülkiyeti Hazineye ait 43 kentteki 126 taşınmasın özelleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Listelerde yer alan taşınmazların içinde Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Eskişehir Hava Hastanesi, Beştepe Devlet Hastanesi, Şişli-Nişantaşı Aile Sağlığı Merkezleri, …. gibi bir dizi halen aktif olarak kullanılan taşınmazlar bulunmaktadır. Sadece bu durum bile Sağlık Bakanlığı’nın gerekçesinin bahane olduğunu göstermektedir. İkinci olarak; listelerde yer alan taşınmazların çoğunun eski SSK hastaneleri, eski devlet hastaneleri gibi yerler olduğu görülmektedir. Zamanında şehrin merkezi yerlerinde bulunan bu hastaneler AKP döneminde şehir dışına veya şehrin kenar mahallelerine taşınma bahanesiyle boşaltılmış ve uzun süre bilinçli olarak kaderlerine terk edilip atıl duruma getirilmiştir. Bu yolla Koşuyolu Kalp Damar Hastanesi örneğinde olduğu gibi her biri değerine paha biçilemez birer kupon araziye dönüştürülmüştür. Üçüncü olarak; bu taşınmazların bugün atıl durumda olmaları satılarak veya diğer yöntemlerle özelleştirilmesini haklı gösteremez. Sonuç olarak bu taşınmazların özelleştirilmesinde kamusal fayda olmadığı, gerçek amacın AKP döneminde sürekli tanık olduğumuz gibi kent yağması olduğu görülmektedir. Biz konuyu yakından takip ettiğimizi ve bu özelleştirmeleri engellemek için mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”