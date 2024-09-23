Hastane tutuklu için topu ATK’ye attı

Haber Merkezi

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, 75 yaşındaki yatalak tutuklu Süleyman Sabri Mavi’nin tahliye edilip edilmemesine dair görüş bildirmekten kaçınarak, ATK’ye sevk istedi. Hakkında verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan 75 yaşındaki Süleyman Sabri Mavi, 10 Eylül’de Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Mavi, gözaltı sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Mavi, taburcu edildikten sonra 12 Ağustos’ta Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Mavi’nin Yüksekova Devlet Hastanesi tarafından verilen yüzde 96 engelli raporu bulunuyor. Ayrıca görme ve işitme kaybının yanı sıra, iç organlarının büyük bölümü iflas etmiş durumda.