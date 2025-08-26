Hastane yoluna 15 milyon TL

Yapımı yılan hikayesine dönen ve maliyeti, öngörülen maliyetin dört kat üstüne çıkan Sakarya Şehir Hastanesi için yapılan harcamalara bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanlığı’nın 6 milyar TL’lik harcamasına karşın öngörülen tarihte tamamlanamayan hastane için Sakarya Büyükşehir Belediyesi de kesenin ağzı açtı.

AKP idaresindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi 31 Temmuz’da, “Sakarya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Uygulamaya Esas Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında hastaneye bağlanacak yolların inşaat projesinin çizdirileceği belirtildi.

Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yalnızca iki şirket teklif sundu. Teklifleri değerlendiren AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nce oluşturulan ihale komisyonu, Kaiser Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi’yle sözleşme imzalanmasına onay verdi. Şirket ile belediye arasında 15 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

AÇILIŞI ERTELENECEK Mİ?

15 Ağustos’ta başlayan Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarının projesinin, 10 Şubat 2026 tarihine kadar çizileceği bildirildi. Açılışı sürekli ertelenen hastanenin bağlantı yollarının çiziminin 2026 yılında tamamlanmasının öngörülmesi, “Hastane açılışı yine ertelenecek mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Mustafa BİLDİRCİN

∗∗∗

KÖİ İSRAFI

2018-2020 döneminde henüz bir çivi dahi çakılmadan 4,1 milyon TL yutan Sakarya Şehir Hastanesi’nin yapım maliyeti, öngörüleni dörde katladı. Kamu-özel işbirliği modeliyle inşa ettirilen hastane için 1,2 milyar TL olarak öngörülen yapım maliyeti, henüz hastane tamamlanmadan 6 milyar TL’ye ulaştı.