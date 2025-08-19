Hastanede bahçesinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kadının yakınları hastane bahçesinde bir birine saldırdı. Yaşanan kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan kavgada A.T. (27), isimli kadın vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.T., tedavi altında olduğu esnada A.T’nin yakınları hastane bahçesinde bir birine saldırdı. Buradaki kavgada ise V.B (29), vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı, hastane içerisine taşınarak tedavi altına alındı. Yaşanan olaylar sonrasında hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kalabalığa müdahale edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralılardan V.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.