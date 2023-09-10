Hastanede fenalaşan 4 yaşındaki Hamza kalp krizinden hayatını kaybetti

Iğdır'dan Erzurum'a tedavi için giden 4 yaşındaki Hamza Yıldız kalp krizinden hayatını kaybetti.

Iğdır'dan Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Servisi'ne kalp tedavisi için giden 4 yaşındaki Hamza Yıldız iddiaya göre, hastanenin otelinde istirahat ederken fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçiren çocuk, hastanede yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın naaşı Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız, Iğdır'da gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.