Hastanede gaz sızıntısı şüphesi: İnceleme yapıldı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, gaz sızıntısı olduğu şüphesi nedeniyle inceleme yapıldı.
Kaynak: AA
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, gaz sızıntısı olduğu şüphesiyle boşaltılan ameliyathane binasında sızıntı tespit edilmedi.
Karabağlar ilçesindeki hastanenin ameliyathane binasında görevli sağlık çalışanları, bina koridorlarında boğaz yanması yaşamaları üzerine durumu hastane yönetimine bildirdi.
Hastane yönetiminin ihbarıyla hastaneye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ameliyathane binası boşaltıldı. AFAD ekipleri, gaz ölçümü yaptı. Ölçümlerde gaz sızıntısına rastlanılmadı.
Çalışmaların ardından hastalar yeniden binaya alındı.