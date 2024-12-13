Hastanede güvenlik açığı

Balıkesir’deki Atatürk Şehir Hastanesi Acil Servisi’ni önceki gün gece bir kişi ateşli silahla basarak müşahede altındaki hastaya saldırdı. Durumu fark eden hastane güvenlik görevlisi, saldırganı etkisiz hale getirmesinin ardından saldırgan gözaltına alındı. Yaşanan olay hastanelerdeki güvenlik açığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Balıkesir Şubesi Örgütlenme Sekreteri Özgür Hacıosmanoğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada “Silahlı kişi acil serviste bekleme alanını geçerek hastaların olduğu yere kadar gelmiş. Tüm hastanelerde olduğu gibi Atatürk Şehir Hastanesi girişinde de x-ray cihazı var ancak kullanılmıyor. Tesadüfen kolluk kuvvetleri orada olmasa bu kişi ateş edecek, orada olan hastaları öldürecek veya yaralayacaktı. Benzer bir olayı, birkaç ay önce Edremit Devlet Hastanesi’nde de yaşandı. Bu hastanede de yeterli tedbir alınmadı. Bu durum Balıkesir’le sınırlı değil. Türkiye’deki tüm hastanelerde böyle bir güvenlik problemi var. Bunun sorumlusu önlem almayan iktidar ve idari kurumlardır. Çözümü onlar sağlamalı ve tedbirler alınmalı” dedi.

SES Balıkesir Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada da “Hastanelerdeki güvenlik tedbirleri yetersiz. Derhal harekete geçilmesi için çağrı yapıyoruz” denildi.