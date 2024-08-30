Hastanede ihmal rapora yansıdı

Haber Merkezi

İstanbul’da 6 yıl önce bağırsak rahatsızlığı yaşayan Ayşe Okumuş gittiği Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde tedavisi sonrasında taburcu edildi. Bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Okumuş, gittiği Florya Medicalpark Hastanesi’nde iyi geçtiği söylenen ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Adli Tıp mütaalasında hiçbir tahlil yapılmadığı ve Genel Cerrahi Uzmanının tıbbi uygulama hatası bulunduğuna dikkat çekildi.

1 Ekim 2019’da hayatını kaybeden eşinin hastanede uygulanan eksik tedavi sonrasında öldüğünü söyleyen Hüsamettin Okumuş süreci BirGün’e anlattı.

12 Eylül’de bağırsak bölgesinde sancı başlayınca Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gittiklerini belirten Okumuş, on gün sonra taburcu edildiklerini aktardı.

Yeniden rahatsızlanan eşini, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ne götürdüğünü anlatan Okumuş, burada beş gün kaldığını 26 Eylül’de taburcu edildiğini söyledi. Okumuş, eve gelir gelmez rahatsızlanan eşini bu kez Florya Medical Park Hastanesi'ne götürdüğünü, ameliyata alınan eşinin işleminin başarılı geçtiğinin kendisine anlatıldığını söyledi. Okumuş, bağırsak operasyonunda sorunlu bölgenin kesildiğinin ve ameliyat esnasında oluşan komplikasyonun giderildiğinin açıklandığını anlattı.

GÖRÜNTÜLEME YAPILMADI

Okumuş, “Tedavi sürecindeki Beylikdüzü hastanesi olsun, Dr. Sadi konuk olsun. Bu hastaneler ameliyat yapmadıkları halde 2 günde veya günaşırı durumuna göre görüntüleme yapıyorlardı. Bu özel hastane ise görüntüleme yapmadı. Eğer yapmış olsaydı pıhtıyı yakalayacaktı. Eğer ki görüntüleme yapmış olsalardı dikkatli olsalardı bugün eşim yaşıyor olacaktı” dedi.

Doktorun Adli Tıp'tan üçüncü kez mütaala istediğini kaydeden Okumuş, "Adli Tıp Kurumu, doktoru 3 defa yapılan mütalaanın sonucunda suçlu bulurken, olaya vakfı olmayan bir başhekim yardımcısı soruşturmaya gerek yoktur görüşünü hangi gerekçeyle vermiştir” diye konuştu. Adli Tıp’ın hazırladığı 13 Nisan 2022 ve 15 Nisan 2024 tarihli mütalaalarda, Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk’ta yapılan işlemlerde tıbbi uygulama hatasının bulunmadığı belirtilirken, Özel Florya Medicalpark Hastanesi’nde ameliyat esnasında komplikasyon gelişen bir hasta için ameliyat sonrası dönemde hiçbir görüntüleme veya laboratuvar tahlilinin yapılmamasının yerinde olmadığı ifade edildi.

Mütalaalarda, “Hastanın yeterli takip ve tedavisinin yapılmadığı, dolayısıyla komplikasyon yönetiminin uygun olmadığı, Genel Cerrahi Uzmanı'nın tıbbi uygulama hatası bulunduğu, kişinin ölümü ile tıbbi uygulama hatası arasında illiyet bağı bulunduğu ancak komplikasyon yönetiminin uygun şekilde yapılması halinde de kişinin kurtulmasının kesin olmadığı da dikkate alındığında; tıbbi uygulama hatasının ölüm üzerine etki derecesinin 2/8 oranında olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” denildi. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun kararında bilgi, belgelerin ve ifadelerin incelenerek değerlendirilmesi sonucunda ise Özel Florya Medicalpark Hastanesi'nde görev yapan doktorun muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem, uygulamalarda kusur ve ihmalinin olmadığı belirtildi.