Hastanede istismara isyan

Haber Merkezi

Küçükçekmeceli Kadınlar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun istismara maruz bırakıldığı iddiası üzerine hastane önünde toplandı.

‘‘Çocuk istismarı suçtur; asla affedilemez’’ yazılı pankart açan kadınlar, “Bağır herkes duysun, çocuk istismarı son bulsun”, “Çocuk istismarı için ayağa kalkın” “Koruma, aklama, suça ortak olma”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Sessizlik suça ortaklıktır” sloganları attı.

CEZASIZ KALMAMALI

Eylemde, Aysun Sakin tarafından okunan açıklamada şöyle denildi: ‘‘Hastane gibi güvenli olması gereken bir ortamda, üstelik yoğun bakımda bulunan savunmasız bir çocuğun istismara uğradığına dair bulgular hepimizin vicdanında onarılmaz yaralar açmıştır. Durum, görevli bir hekimin dikkati sonucu fark edilmiş ve adli mercilere bildirilmiştir. Olayla bağlantılı olarak temizlik personeli, sağlık çalışanları, bazı doktorlar ve aile bireylerinin de dahil olduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Açıklama şöyle devam etti: “Olayın sadece bir çocuğun değil, tüm kadın ve çocukların güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olarak değerlendirilmeli. Zihinsel engelli bir çocuğun hedef alınması, toplumsal koruma mekanizmalarının ne kadar yetersiz kaldığını açıkça göstermekte. Bu tür olayların cezasız kalmaması için yargının en hızlı ve etkin biçimde işlemesini, sağlık kurumlarında şeffaflığın artırılmasını ve çocuk koruma politikalarının güçlendirilmesini talep ediyoruz.’’

SİSTEMSEL BİR ALARM

Yaşananların sağlık kurumlarında dahi çocukların ne denli savunmasız kalabileceğini gösterdiği savunulan açıklamada “Bu bir sistemsel alarmdır. Her çocuk; sevgi, şefkat ve güvenli bir ortamda büyüme hakkına sahiptir. Kadınlar olarak, çocukların maruz kaldığı her türlü şiddet, ihmal ve istismara karşı sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden de derhal konuyla ilgili kapsamlı araştırmalarının sonucunu talep ediyoruz’’ denildi.