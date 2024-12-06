Hastanede kriz aşılamıyor

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan tarihi Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi'nin ekonomik kriz nedeniyle kapanacağı belirtildi. Hastanenin kapatılmak istenmesi hekimler, sağlıkçılar ve çalışanları endişelendirdi.

Çalışanlar, 90 kadar kişinin kapanma ile işsiz kalacağını belirterek ‘‘Büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Yönetimine sorduğumuzda hastanenin kapatılacağını ancak belirsiz olduğunu iletti. Bize denilen kapanma kararının alındığı duruma göre sürecin ilerleyeceği yönünde. İşsizlik tehlikeli ile karşı karşıyayız’’ dedi. Karardan geri dönülmesi gerektiğini belirten bölge sakinleri ise ‘‘Bu hastane hızla turistikleşen Beyoğlu’nda hem yerel kullanım sağladığı için hem de şehrin hafıza mekanlarından biri olduğu için açık kalmalı’’ diye konuştu.

BELİRSİZLİK VAR

1872 yılında İstanbul’da baş gösteren kolera salgınında, Avusturya’nın Graz şehrinden gelen iki rahibenin Galata Kulesi’nin yakınlarında hastaları tedavi etmesiyle başlayan Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi'nin kapatılması gündemde. 152 yıllık tarihi geçmişi olan ve 13 farklı branşta, 48 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastanenin kapısına kilit vurulacağı söylemleri çalışanları endişelendirdi. BirGün'e konuşan çalışanlar "Kâr amacı gütmeyen hastane Türkiye'nin ekonomik şartları dolayısıyla kapanacak. Burada çalışan çok sayıda kişi işsiz kalacak" dedi.

NE YAPACAĞIZ?

Çalışanlar özetle şu açıklamaları yaptı: ‘‘Hastanenin ekonomik olarak son dönemde sorunları vardı. Eski hasta sayılarına sahip değiliz. Kâr amacı gütmeyen bir kurum olduğu için gelen hastalara da yardımcı olmak için hani geri çevirmemek için de işte indirimler yapıldığı için, yeri geliyor ücretsiz hasta bakımları yapılıyor. Hastane yönetimi Sen Jorj Vakfı'na ait. Yönetide olan rahibeler Avusturya'da Graz şehrindeki kiliseye bağlı. Kararlar orada alınıyor. Graz'ı kararından çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama pek bir cevap alamıyoruz. Ekonomiyi biraz bahane ediyorlar ama toparlanabilir şeyler. Burası geçmişi olan bir hastane. Destekçileri, bağışçıları olan da bir yer. Duyanlar destek olmaya çalıştılar, istediler ama şu an Graz'ı aşamıyorlar. Hastane için bir iki alıcı da geldi ancak devretmek veya satmak istemiyorlar. Türkiye'de bir hastane ruhsatı almak kolay bir işlem olmadığı için bazı kişiler almak istedi ve alıcı olarak başvurmaya başladı.

Son dönemde yaşanan yenidoğan çetesi, ekonomik sıkıntılar gibi durumlar nendeniyle güvenleri olmadığı için satmak istemedikleri veya devretmek istemedikleri konuşuluyor. Kapatılma kararı henüz tebliğ edilmedi. Sadece kapatmaya karar verildiği bizlere söylendi. Sağlık Bakanlığı'na başvurulan kapatma kararı henüz gelmedi. O gelince kapanacak. Karardan geri dönmeyeceklerini söylediler. Yakın süreçte hastanenin kapısına kilit vuracak gibi duruyor değil mi? Bir belirsizlik de var. Ama anladığımız kadarıyla uzun sürmeyecek. Hastanemiz kapatılmasın.’’