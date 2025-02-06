Hastanede olduğu açıklanmıştı: "Bahçeli kalp ameliyatı oldu" iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu bildirildi.

Söz konusu iddiayı T24 gündeme getirdi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı, başarı bir cerrahi müdahaleyle yenilendi.

Bahçeli, partisinin 4 Şubat'taki grup toplantısını iptal etmiş, yıllar sonra bir kez daha İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

T24'ün edindiği bilgiye göre daha önce aynı gerekçe ile ameliyat olan Bahçeli'nin kalp kapakçığı yenilendi. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi."

NE OLMUŞTU?

Bu hafta grup toplantısı yağmadığı için gribal enfeksiyon geçirdiği konuşulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise konuyla ilgili açıklamasında “Öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir” demişti.