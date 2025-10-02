Giriş / Abone Ol
Hastanede ortalık karıştı: ‘Sıranı bekleyeceksin’ diyerek kavga çıktı

  • 02.10.2025 05:00
  • Giriş: 02.10.2025 05:00
  • Güncelleme: 02.10.2025 05:00
Kaynak: DHA
Fotoğraf: BirGün

İstanbul Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde yurttaşlarla hastane çalışanları arasında iddiaya göre sıra nedeniyle kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavgada görevli personel iddiaya göre kadına 'Sıranı bekleyeceksin' diyerek bağırınca ortalık karıştı.

Kadınla çalışan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Acil Servisteki diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Ortalığın karıştığı kavgada sıra nedeniyle birbirine giren tarafları polis ayırdı.

