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Hastanede polise ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 kişiye gözaltı

Ajans Haberleri
  • 05.11.2024 17:24
  • Giriş: 05.11.2024 17:24
  • Güncelleme: 05.11.2024 17:24
Kaynak: DHA
Hastanede polise ve güvenlik görevlilerine saldıran 9 kişiye gözaltı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli ile tartıştıktan sonra araya giren polis ve özel güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını, gözaltına alındı.

Ankara'nın Bala ilçesinde dün inşaattan düşme sonucu yaralanan kişi, tedavi için Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralının yakınları ile sağlık personeli arasında tartışma çıkınca araya hastane polisi ile özel güvenlik görevlileri girdi.

Hasta yakınlarının hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırmaları sonrası Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti.

Olayla ilgili 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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