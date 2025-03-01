Hastanede "usulsüz sağlık raporu": Gözaltına alınan 33 kişiden 1'i tutuklandı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu hazırlandığı iddiasıyla 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden biri tutuklandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 25 Şubat'ta operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.