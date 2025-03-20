Hastanedeki mobbinge tepkiler sürüyor

Muğla Datça Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire T.A.’nın, uzun süredir maruz kaldığı mobbing nedeniyle intihar girişiminde bulunmasına tepkiler sürüyor. Datçalılar hastane önünde bir araya gelerek hastanede yaşananları protesto etti.

Datça Kadın Platformu, Datça Demokrasi Platformu ve Datça Sağlık Meclisi Girişimi adına ortak açıklamayı okuyan Datça Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor Gönül Mesçi, “İçinde bulunduğumuz bu karanlık günlerde şiddet, baskı, mobbing dört yanımızı sarmış durumda. Sağlık kurumları da bu şiddet sarmalının dışında değil. Üstelik sağlıkla yaşam sürmek , yaşama tutunabilmek için başvurduğumuz hastanelerde, sağlık emekçileri hasta yakınlarının şiddetine uğramaları yetmezmiş gibi bir yandan da hastane yöneticilerinin mobbingine maruz kalmaktadır. Ne yazık ki her yerde olduğu gibi bu mobbing, baskı ve şiddet kadın sağlık emekçilerine de misliyle uygulanmaktadır” dedi.

Mesçi, “Yakın zamanda Datça Devlet Hastanesinde de bu uygulamaya maruz kalan bir kadın arkadaşımız oldu. Kadın arkadaşımızı yaşamından bezme noktasına getirenler hastane yöneticileridir. Bu olay ortaya çıkardı ki yetersiz ve liyakatsiz yöneticiler Datça'da da sağlık emekçilerine mobbing uygulamaktadır. Mobbing bir şiddet türüdür. Mobbing kalitesiz sağlık hizmeti verilmesine neden olur. Sağlık emekçisine huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmazsa nasıl verimli olabilir? Datça Devlet Hastanesi yöneticileri, ne yaptığınızı biliyoruz. Sizi izliyoruz. Gözümüz üzerinizde. Sorumluların derhal yargılanmasını istiyoruz ve buradan yargı süreçlerini takip edeceğimizi bildiriyoruz. Sağlık emekçileri yalnız değildir” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Muğla Datça Devlet Hastanesi’nde hemşire T.A.’nın uzun süredir maruz bırakıldığı mobbing nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. T.A.’ya ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapıldığı, burada bulunan acil servis sorumlusu hekim U.M.K’nin ise yaşanan olayı sisteme “iş kazası” olarak bildirdiği öğrenildi. Datça Devlet Hastanesi’nde aylardır birçok hemşirenin görev yerinin sürekli olarak değiştirildiği belirtildi.