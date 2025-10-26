Hastaneden Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilen açıklamada, "Durumu kritik seyretmektedir" denildi.

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.