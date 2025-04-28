Hastaneden 'Sırrı Süreyya Önder' açıklaması: Hayati tehlikesi artarak devam ediyor

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası salı (15 Nisan) gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder'in 13 gündür tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı.

Hastaneden saat 10:00'da yapılan açıklamada, Önder'in reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği kaydedildi.

"REFLEKSLERİ AZALMIŞ, BEYİN ÖDEMİ DEVAM ETMEKTEDİR"

"Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz."

Hastane saat 12.00'de yazılı bir açıklama daha yapacak.