Hastaneden taburcu olan Emine Şenyaşar yine Meclis’te

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleşen saldırıda eşi ve iki oğlu katledilen, bir oğlu da tutuklanan Emine Şenyaşar, ameliyat olduğu hastaneden taburcu oldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; sabah saatlerinde taburcu olan Şenyaşar, dinlenmek yerine Meclis’teki eylemine devam etmek için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekilli oğlu Ferit Şenyaşar’ın odasına geçti.

DÖRDÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLDU

Burada kısa bir açıklama yapan Şenyaşar, katliamın ardından sürekli rahatsızlandığını belirterek, eylemi başlattığı günden bu yana dört kez ameliyat olduğunu söyledi. Ailesinin katledilmesinden sonra tutuklanan oğlu Fadıl Şenyaşar’ın bir suçunun olmadığını ve bunu tüm dünya gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bildiğini ifade eden Şenyaşar, “Niye böyle yapıyorlar? Biraz vicdana gelin ve oğlumu bırakın” diye belirtti.

‘MECLİS BAŞKANI SÖZ VERDİ’

Halen oğlunun yolunu gözlediğini belirten Şenyaşar, “İnsanlar ameliyat olduğunda çocukların arasına gidiyor. Ancak ben gitmiyorum ve Meclis’te olacağım. Meclis başkanı bana bir söz verdi. Çocuğumu bırakmadan da gitmiyorum. Çocuğumu bıraksınlar ben de eve gideyim. Bizi de öldürdüler yeter” tepkisinde bulundu.