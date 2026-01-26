Hastaneler artık risk üretim merkezi oldu

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kamu hastanelerinde radyoloji hizmetlerinde yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, taşeron firmalar aracılığıyla yürütülen radyoloji hizmetlerinin hasta güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti.

Akkuş İlgezdi, yıllardır “reform” ve “verimlilik” adı altında uygulanan sağlık politikalarının hastaneleri şifa dağıtan kurumlar olmaktan çıkararak risk üreten yapılara dönüştürdüğünü belirterek “Muayene yok, temas yok, hekimlik yok ama tetkik var, fatura var, şirket var. Bu bir sağlık sistemi değil, insan hayatının piyasa kurallarına kurban edildiği bir düzendir” dedi. Hastayı hiç görmeyen hekimlere rapor yazdırılan bir sistem kurulduğunu anımsatan İlgezdi, Sağlık Bakanı Memişoğlu’na soru yöneltti.