Hastaneler iflasın eşiğinde

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Özelleştirme politikaları ve yapılmayan kamusal yatırımlar nedeniyle Almanya’da büyük sağlık krizi kapıda. Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü (RWI) ve Sağlık İşletmeleri Enstitüsü (hcb) tarafından hazırlanan "2025 Hastane Derecelendirme Raporu"na göre hastanelerin iflas riski günden güne artıyor.

Almanya’da hastanelerin yüzde 56’sının 2025 zararla kapatması ve ortalama FAVÖK marjının ilk kez negatif olması bekleniyor. Rapora göre, 2020’de hastanelerin yaklaşık yüzde 22’si zarar ederken, bu rakam 2023’te yüzde 43’e yükseldi.

Hastanelerin ortalama iflas riski yüzde 1,8’e yükselirken, hastanelerin yüzde 16’sı iflas riskinin arttığı kırmızı bölgede, yüzde 21’i sarı bölgede ve yüzde 63’ü yeşil bölgede yer aldı. Halihazırda var olan finansal göstergelerin durumun 2024’te daha da kötüleşeceğine işaret ettiği ve birçok hastanenin likidite oranının tehlikeli derecede düşük olduğu belirtilen raporda, hastanelerin yarısının sadece önümüzdeki iki hafta veya daha az süre için yeterli parası olduğu aktarıldı.

Raporda, "Bu da Alman hastanelerinin ekonomik durumlarını bugün hiç olmadığı kadar gergin hale getirmektedir. Sağlık sisteminde köklü reformlar yapılmadığı takdirde, sosyal güvenlik katkı payları 2035’e kadar yüzde 50’nin üzerine çıkma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır ki bu da makul sınırların çok ötesine geçecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Hükümet tarafından planlanan tedbirlerin sağlık sisteminin sürdürülebilir mali istikrarını sağlamak için yeterli olmadığı ifade edildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre RWI Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Boris Augurzky, "Hastanelerin ekonomik durumu hiç bu kadar gergin olmamıştı" ifadesini kullandı.