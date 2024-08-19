Hastaneler yıkıldı, Menzilci korundu!

Deprem felaketinde sadece apartmanlar değil kamu binaları ve hastaneler de yıkıldı. Önceki depremlerde de olduğu gibi yine can kayıplarından sorumlu olan kamu görevlileri yargılanmadı.

Depremde birçok hastanenin yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği Hatay’ın Menzil Cemaati mensubu İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın da sessiz sedasız ödüllendirildiği anlaşıldı.

6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde Hatay’ın Antakya ve İskenderun ilçelerindeki devlet hastaneleri de yıkıldı. Birçok hasta ve sağlıkçı yaşamını yitirdi. Sadece İskenderun Devlet Hastanesi’nin A Blokunda yaklaşık 72 hasta ile sağlık çalışanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Hazırlanan raporlarda binanın yıllar önce çürük olduğunun belirtildiği görüldü.

Hatta Eylül 2021-Ekim 2022 arasında başhekimlik yapan Prof. Yunus Doğramacı, ek binanın depreme dayanıksız olduğu ve yeni bina yapılması için beş kez dilekçe yazdığını açıklamıştı. Ancak dönemin İl Sağlık Müdürü Hambolat’ın “Tepki çeker. Burada esnaf var. Siyasetçiler var. Kapatırsak sıkıntı olur” dediğini kaydetti.

Altındağ İnşaat Şirketi tarafından dokuz yıl önce inşa edilen 750 yataklı Hatay Devlet Hastanesi de depremde kullanılamaz hale geldi.

ÖZEL HASTANELER DE AYNI

Hatay’daki Özel Defne Hastanesi’nin yoğun bakımında ölüme terk edilen hastaları depremden 3 gün sonra İstanbul’dan giden gönüllü Serkan Ayten’in de arasında olduğu gönüllü ekip buldu. Yoldan geçerken bir yaşlı adamın “Hastanede insanlar var” demesi üzerine gönüllü ekip kapısı yıkılmış binaya tırmanarak girdi. Biri bebek 14 hastayı yoğun bakım bölümlerinde buldular. 8 hasta hayatını kaybetmişti. Camları kırılmış yoğun bakımdaki soğukta, günlerce karanlıkta hayata tutunan 5 hastayı kurtardılar.

Antakya’daki Özel Doğu Akdeniz Hastanesi’nde de aynı korkunç olay yaşandı. Hastane binası depremde hafif hasar görmüştü. Ancak hastanenin hiçbir yetkilisi, doktoru ya da hemşiresi yoğun bakımdaki hastaları bildirmedi, hastaneye uğramadı.

MİLLETVEKİLİ OMAK İSTEDİ

Yıkılan hastane binalarından, bu binalardaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu tutulması gereken dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ise 14 Mayıs 2023’te yapılan 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için görevinden istifa etmişti. Hambolat, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldığını belirtti. Ancak aday gösterilmeyen Hambolat kamudaki görevine geri dönerek Sağlık Bakanlığı’nın merkez kadrosunda görevlendirildi.

Mustafa Hambolat

MENZİL CEMAATİ MENSUBU

Menzil Cemaati mensubu olduğu da bilinen Mustafa Hambolat’ın sessiz sedasız Ankara Keçiören’deki Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı Hambolat, başhekim yardımcısı olarak görev yaptığını doğrulayarak, “Hatay’daki hastaneleri depreme hazırlamak için önemli çalışmalar yaptığını” iddia etti. Ayrıca “Depremden sonra kendisi hakkında idari ve adli işlem yapılmadığını, sadece iki, üç hafta önce savcılık tarafından bilgisine başvurulduğunu ve bu nedenle ifade verdiğini” açıkladı.

SORUYA YANIT VERMEDİ

Hambolat, BirGün’ün “Menzil Cemaati’nin devlet içerisindeki yapılanması tarafından mı korunuyorsunuz? Menzil Cemaati mensubu olduğunuz için mi hakkınızda dava açılmadı?” şeklindeki ısrarlı sorularına ise sadece “Bunun konumuzla alakası yok” şeklinde cevap vermekle yetindi.

Ayrıca Hambolat hakkında birçok suç duyurusunda bulunuldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti ancak izin verilip verilmediği açıklanmadı.