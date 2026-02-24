Hastanelerde 9 ay sonrasına gün veriliyor: Randevu tarihe karışmış

Kamu sağlık sistemindeki çıkmazlara hen geçen gün bir yenisi eklenirken, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun “Sağlık hizmetlerine erişim Avrupa ortalamasının iki katı. Bugün artık randevu sorunu kalmadı” ve “Memnuniyet oranı yüzde 69,4’e yükseldi” sözleri tepkilere yol açtı. Yurttaşlar “Koltuğunuzdan kalkın da hastanelere bir bakın millet neler çekiyor. Bakan hangi ülkede yaşıyor?” diye sordu. Hekimler ise ‘‘Randevu tarihe karıştı, o kadar uzak zamana randevu veriliyor ki vatandaş aldığı randevuyu unutuluyor’’ ifadelerini kullandı.

GERÇEKLE ÖRTÜŞMÜYOR

AKP iktidarının yıllardır ‘başarı hikâyesi’ olarak sunduğu sağlık sistemi, bugün randevu krizleri ve uzayan bekleme süreleriyle anılıyor. Özellikle dermatoloji, ağız ve çene cerrahisi, romatoloji, algoloji, gastroenteroloji ile endokrinoloji gibi branşlarda randevu bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, randevu bulunabildiğinde ise hastalar 2-3 dakikalık muayenelere sıkıştırılıyor, tetkik ve tahlil zinciri bitmek bilmiyor. Hastalar poşet poşet tahlil ve tetkik yaptırıyor ancak tedavilerinden bir türlü sonuç alamıyor. Parası olan özele mahkum hale gelirken, olmayan kamu sağlık sisteminde hastane koridorları arasında sorunlarına çare aramaya çalışıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sibel Uyan, sahadaki gerçekliğin bakanlığın açıkladığı verilerle örtüşmediğini söyledi. Bakanlığın paylaştığı “erişim arttı” ve “memnuniyet çok iyi’’, ‘‘kişi başı yıllık başvuru 12,2” verilerine dikkat çeken Uyan, bunun bir başarı göstergesi olarak sunulamayacağını söyledi. Uyan “Bir insan yılda ortalama 12 kez doktora gidiyorsa bu övünülecek bir tablo değildir. Bir insan senede 12 kez, her ay bir kez neden doktora gider? Bu durum, ilk başvuruda sorunun çözülemediğini, tetkik ve sonuç süreçlerinin parçalı ilerlediğini gösterir’’ dedi. Uyan, mevcut sistemde hastanın aynı şikâyet için defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını kaydederek “Hasta muayene oluyor, tetkik isteniyor. Kan tahlili için ayrı, MR için ayrı randevu alıyor. MR üç ay sonraya veriliyor. Sonuç için yeniden randevu gerekiyor. Bazen aynı şikâyet için dört kez hastaneye gidiliyor. Randevu tarihe karıştı, o kadar uzak zamana randevu veriliyor ki vatandaş aldığı randevuyu unutuluyor. Bunun adı erişim kolaylığı değil, sistem sorunudur’’ diye konuştu.

MAMOGRAFİ 9 AY SONRAYA

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan mamografi randevusu örneğine de değinen Uyan, bazı merkezlerde randevuların 9 ay sonrasına verildiğini söyledi. “Görüntüleme randevuları 3–6 aydan 9 aya çıktı. Bu, sorunun çözüldüğünü değil, tarihe ötelenmiş olduğunu gösteriyor” diyen Uyan, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) de kapasite sorunu yaşandığını, merkez sayısının nüfusa göre yetersiz olduğunu ve personel eksikliği nedeniyle hizmetin aksadığını vurguladı.

MEMNUNİYET YÜKSEKSE NEDEN CEZA VAR?

Bakanlığın açıkladığı memnuniyet oranlarına da değinen Dr. Sibel Uyan, aile hekimlerine uygulanan “memnuniyet” kriterli teşvik sistemini “Madem memnuniyet oranları bu kadar yüksek, sağlık emekçileri neden memnuniyet üzerinden ücret kesintisi tehdidiyle karşı karşıya? Kriterler şeffaf değil" sözleriyle eleştirdi. Aile hekimlerinin gelirlerinin 17 kalemden oluştuğunu ve büyük bölümünün performansa dayalı olduğunu belirten Uyan, ‘‘Sağlık sistemi istatistiklerle düzelmez. Sayıların arkasındaki gerçeğe bakmak gerekir. Randevu sorunu bitmedi; yalnızca ileri bir tarihe ertelendi’’ dedi.

KUYRUKLARI BİLE ARAR OLDUK

Sosyal medyada ve şikayetvar’da yurttaşların dile getirdiği randevu sorunu bu problemin devam ettiğini gösteriyor. Şikâyetlerden bazıları;

• İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nden randevu almaya çalışıyorum. Hangi doktora bakıyorsam randevu bulamıyorum. Kim bu randevuları bu kadar dolduruyor? Çok sık doktora giden insanlar değiliz; istediğimiz zaman hastaneden istediğimiz doktora randevu bulamıyoruz. Devlet yetkilileri buna çözüm bulmuştu ama biz hiçbir şekilde yararlanamıyoruz.

• 1-2 aydır Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz hastalıkları doktoruna randevu almak için uğraşıyoruz, ancak hiçbir şekilde sıra alamıyoruz. İki tane doktor bulunmasına rağmen randevu bulamıyoruz. Bu durumu anlamakta güçlük çekiyorum. Randevu alabilsek, sıra bir ay sonraya dahi olsa razıyız; ancak randevu olmadığı zaman, hastanede neden doktor bulunduğunu sorguluyoruz.

• Randevu alabilene aşkolsun. Hastanelere bir bakın, oturduğunuz yerden değil. Koltuğunuzdan kalkın da milletin ne çektiğine bir bakın.

• Vatandaş randevu alamıyor memnuniyet uçmuş.

• Penceresiz bina ve hastaneler mikrop yuvası, cehennem azabı, çalışan daha mağdur. Hasta perişan.

• Yaklaşık bir aydır Bursa Mudanya Devlet Hastanesi’nden MHRS üzerinden göz muayenesi için randevu almaya çalışıyorum; ancak hiçbir şekilde randevu bulamıyorum. Eskiden hastanelerde en azından kuyruk olup muayene olunabildiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı’na seslenmek istiyorum. Şu an bırakın sıraya girmeyi, sisteme dahi erişip randevu alamıyoruz; o kuyrukları bile arar hâle geldik.