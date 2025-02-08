Hastanelerde eğitime süre yok

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastanelere yazı göndererek, kentte bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim faaliyetlerini haftada 1 saat ile kısıtladı. Böylece eğitim ve araştırma hastanelerinde “Eğitim Aksiyon Kodu” kapsamında yapılan uzmanlık eğitim faaliyetleri aksayacak.

Hastanelere gönderilen yazıda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunlukları kapsamında eğitim ve araştırma hastanelerinde “Eğitim Aksiyon Kodu” ile eğitim amacıyla bazı branşların yarım gün bazılarında ise 2 saat ve üzeri polikliniklerin kapatıldığı belirtildi. Yazıda, “Poliklinik odalarının tam kapasite ile kullanılarak hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin sağlanması adına eğitim kliniklerince eğitim faaliyetlerinin haftalık olarak 1 saat poliklinik kapatmayı geçmeyecek şekilde planlanması…” denildi.

‘EĞİTİME AYRILAN SÜRE ÖNEMLİ’

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İstanbul’da şu anda polikliniklerde bir randevu krizinin bulunduğunu ve bu krizin sebebini de eğitim araştırma hastanelerindeki eğitim saatleri olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Küçükosmanoğlu, “Eğitim ve araştırma hastaneleri adı üzerinde hem eğitim verecek hem hizmet sunacak ancak bu hastanelerde tıpta uzmanlık eğitiminden tamamen vazgeçilmesi mümkün değil. Eğitim ve araştırma dediğimizde, uzmanlık öğrencileri ve tüm ekip beraber bir eğitim süresince çalışmalı. Burada da eğitime ayrılan saat oldukça önemli. Vaka tartışması, makale okuması gibi eğitimler tek başına yapıldığında bir anlam kazanmaz. Bunlar hep beraber yapılmalı. Tüm birimlerin eğitim saatleri ve programları çok önemli ama özellikle dahiliye, çocuk, psikiyatri gibi birimlerde her gün en az 1 saat eğitime ayrılmalı” dedi.

İstanbul’daki poliklinik randevu krizinin çözebilmek için geleceğin feda edildiğine vurgu yapan Küçükosmanoğlu, şunları dile getirdi: “Bugün uzmanlık öğrencileri olanlar yarının uzman doktorları olacak. Gerekli eğitimleri almayan kişilerin uzman doktor olması düşünülemez. Şu anda yaşanan bu durumdan asistan hekimler de şikâyetçi. Kendileri eğitim alarak uzman doktor olmak için eğitim ve araştırma hastanelerine geldiklerini ancak eğitimlerinin engellendiğini düşünüyor. Bir asistanın uzmanlık eğitimi boyunca yapması gereken işler ve alması gereken eğitim saati belli. Bu durum asistan hekimlerin uzmanlık eğitimlerini ciddi bir biçimde olumsuz şekilde etkileyecek. Biz yasal yollardan girişimlerde bulunacağız ancak bu karar ülkemizdeki sağlık sisteminin sorununun bir parçası ne yazık ki. Yazıya bakıldığında geçici bir süre için değil bundan sonra böyle devam edebilecek gibi anlaşılıyor. Tek adam rejiminin getirdiği şley. Bir emirle her şeyi sonsuza kadar değiştirebileceklerini sanıyor.”